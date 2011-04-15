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08/04/2019
13:13

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 апреля

Банк России установил на 9 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.4245
1 Азербайджанский манат 38.5204
100 Армянских драмов 13.4051
1 Белорусский рубль 30.5759
1 Болгарский лев 37.5293
1 Бразильский реал 16.8767
100 Венгерских форинтов 22.8193
1000 Вон Республики Корея 57.0218
10 Гонконгских долларов 83.2524
10 Датских крон 98.3266
1 Доллар США 65.3498
1 Евро 73.3617
100 Индийских рупий 93.7923
100 Казахстанских тенге 17.1666
1 Канадский доллар 48.8268
100 Киргизских сомов 93.3569
10 Китайских юаней 97.2438
10 Молдавских леев 37.5035
1 Новый туркменский манат 18.6981
10 Норвежских крон 76.1688
1 Польский злотый 17.1077
1 Румынский лей 15.4484
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.6461
1 Сингапурский доллар 48.1895
10 Таджикских сомони 69.2999
1 Турецкая лира 11.5002
10000 Узбекских сумов 77.4930
10 Украинских гривен 24.5413
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3664
10 Чешских крон 28.6321
10 Шведских крон 70.3852
1 Швейцарский франк 65.3890
10 Южноафриканских рэндов 46.2169
100 Японских иен 58.6228

"AK&M" от 08.04.2019
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