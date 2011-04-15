Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 апреля

Банк России установил на 9 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.4245

1 Азербайджанский манат 38.5204

100 Армянских драмов 13.4051

1 Белорусский рубль 30.5759

1 Болгарский лев 37.5293

1 Бразильский реал 16.8767

100 Венгерских форинтов 22.8193

1000 Вон Республики Корея 57.0218

10 Гонконгских долларов 83.2524

10 Датских крон 98.3266

1 Доллар США 65.3498

1 Евро 73.3617

100 Индийских рупий 93.7923

100 Казахстанских тенге 17.1666

1 Канадский доллар 48.8268

100 Киргизских сомов 93.3569

10 Китайских юаней 97.2438

10 Молдавских леев 37.5035

1 Новый туркменский манат 18.6981

10 Норвежских крон 76.1688

1 Польский злотый 17.1077

1 Румынский лей 15.4484

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.6461

1 Сингапурский доллар 48.1895

10 Таджикских сомони 69.2999

1 Турецкая лира 11.5002

10000 Узбекских сумов 77.4930

10 Украинских гривен 24.5413

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3664

10 Чешских крон 28.6321

10 Шведских крон 70.3852

1 Швейцарский франк 65.3890

10 Южноафриканских рэндов 46.2169

100 Японских иен 58.6228

"AK&M" от 08.04.2019