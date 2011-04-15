Банк России на 9 апреля понизил курс евро к рублю почти на 8 копеек до 73.3617 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.3498 руб.

Банк России на 9 апреля понизил официальный курс евро к рублю почти на 8 копеек до 73.3617 руб. с 73.4392 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.3498 руб. с 65.4072 руб. 6 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 9 апреля уменьшилась почти на 7 копеек (-0.1%) до 68.9552 руб. с 69.0216 руб. 6 апреля.







"AK&M" от 08.04.2019