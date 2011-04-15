НМГ закрыла сделку по приобретению 50% Art Pictures Studio. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороной по сделке выступила "НМГ Студия", осуществляющая инвестиции НМГ в кинопроекты. Доля второго акционера, Федора Бондарчука, сохранится в размере 50%.



Основной сферой деятельности "НМГ Студии" является инвестирование в контентные проекты и расширение присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства. Первым проектом компании стала инвестиция в производство картины "Притяжение 2".









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