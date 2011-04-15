Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту грузов

Третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров, следующих с территории Украины через территорию Российской Федерации (DS512). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Оспариваемые Украиной запреты и ограничения введены, в частности, на основании указа президента РФ от 1 января 2016 года N 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" и постановления Правительства РФ от 1 января 2016 года N 1 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 1 января 2016 года N 1".



Спор был начат в сентябре 2016 года. По результатам рассмотрения претензий Украины третейская группа пришла к выводу, что все оспариваемые меры приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях. Они полностью соответствуют статье XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле ("Исключения по соображениям безопасности") и иным обязательствам России в ВТО.





"AK&M" от 08.04.2019