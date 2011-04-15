Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Иркутской области, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Новый офис компании открылся в административном центре Тулунского района – в городе Тулуне.



Новый офис предоставляет полный спектр страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Клиенты компании могут приобрести здесь полисы моторного страхования (ОСАГО и КАСКО), застраховать корпоративный автопарк, оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома, имущества организаций и предприятий), застраховать гражданскую ответственность и оформить полис страхования ответственности владельца опасного объекта, застраховать грузы. В новом офисе также можно приобрести полис ДМС и программы защиты от несчастных случаев и болезней, купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, можно оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



"Филиал нашей компании продолжает укреплять позиции на региональном рынке, предоставляя жителям Иркутской области доступ к страховым услугам высокого качества. Мы надеемся, что открытие офиса позволит нам удовлетворить растущий спрос на продукты страхования, интерес к которым увеличивается каждый год – в особенности, в сегменте добровольного страхования имущества", – комментирует директор филиала Ингосстраха в Иркутской области Татьяна Егорова.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 08.04.2019