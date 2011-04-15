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08/04/2019
15:49

Банк России согласовал с Правительством "дорожную карту" по реализации основных направлений развития финрынка на три года

Банк России согласовал с Правительством РФ "дорожную карту" по реализации основных направлений развития финансового рынка на три года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Мероприятия по развитию финансового рынка сгруппированы по четырем направлениям: развитие конкуренции; формирование доверительной среды; поддержание финансовой стабильности; обеспечение доступности финансовых услуг и капитала.

В ближайшие три года для обеспечения конкурентного доступа к инфраструктуре и данным на финансовом рынке Банк России планирует развивать Систему быстрых платежей, механизм удаленной идентификации с помощью биометрии, запустить проект "Маркетплейс" и цифровой профиль. Кроме того, в планах регулятора - расширить права бюро кредитных историй на получение, обработку и передачу персональных данных, а также использование альтернативных скоринговых моделей, включая поведенческий скоринг на основе данных социальных сетей и иных легальных источников.

Работая над повышением доверия к финансовым институтам, регулятор намерен определить понятие конфликта интересов при продаже финансовых продуктов, разработать рекомендации, как избежать либо свести конфликт к минимуму. Совместно с Правительством РФ планируется выстроить систему регулирования и надзора за деятельностью аудиторов.

Одной из приоритетных задач по обеспечению финансовой стабильности является повышение оперативности и своевременности надзорного реагирования. Банк России намерен расширить применение профессионального суждения в надзорном процессе. Это позволит реагировать на возникающие проблемы в финансовых организациях на ранних стадиях.

В области повышения доступности финансовых услуг и капитала Банк России собирается расширить перечень разрешенных активов для НПФ и страховщиков, устранить барьеры для запуска и реализации проектов государственно-частного партнерства и выпуска концессионных облигаций. Предусматриваются меры, направленные на стимулирование притока прямых инвестиций на финансирование социально ответственных проектов, в том числе выпуск "зелёных" облигаций.


"AK&M" от 08.04.2019
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