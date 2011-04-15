ЦБ объявил учётную цену золота на 9 апреля - 2725.26 руб./г против 2710.41 руб./г на 6 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 9 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2725.26 руб./грамм
Серебро: - 31.81 руб./грамм
Платина: - 1914.05 руб./грамм
Палладий: - 2907.84 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
02.04 03.04 04.04 05.04 06.04
Золото 2717.15 2709.54 2706.51 2712.81 2710.41
Серебро 31.70 31.63 31.77 31.68 31.95
Платина 1783.53 1780.82 1801.76 1852.50 1909.42
Палладий 2900.34 2951.20 2998.04 2953.09 2815.77