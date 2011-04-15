Д.Медведев утвердил правила предоставления субсидий РЖД на возмещение потерь в доходах из-за льготных тарифов на перевозку зерна

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах из-за льготных тарифов на перевозку зерна. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Субсидии будут предоставляться РЖД на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерна из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей в отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов.



Субсидия будет предоставляться РЖД в размере потерь в доходах, понесённых с 1 февраля по 31 августа текущего финансового года (в 2019 году - со дня вступления в силу утверждённых Правил по 31 августа 2019 года).





"AK&M" от 08.04.2019