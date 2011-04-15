Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/04/2019
16:53

Д.Медведев утвердил правила предоставления субсидий РЖД на возмещение потерь в доходах из-за льготных тарифов на перевозку зерна

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах из-за льготных тарифов на перевозку зерна. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Субсидии будут предоставляться РЖД на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерна из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей в отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов.

Субсидия будет предоставляться РЖД в размере потерь в доходах, понесённых с 1 февраля по 31 августа текущего финансового года (в 2019 году - со дня вступления в силу утверждённых Правил по 31 августа 2019 года).


"AK&M" от 08.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100