Новость об усталости от санкций США не застала рынки врасплох. Тот факт, что требования самых отъявленных ястребов о самых жестких санкциях против России звучат уже почти 2 года (с июня 2017 года), но санкции эти пока так и не были по сути приняты, говорят о том, что единства в этом вопросе нет не только в администрации Президента Д.Трампа, но и в обоих палатах американского Парламента. Об этом говорится в комментарии начальника отдела инвестидей компании "БКС Брокер" Нарека Авакяна.



Вероятно, конгрессмены и сенаторы услышали оценки профильных экспертов - в прошлом году на слушаниях в Конгрессе те заявили, что принятие действительно жестких антироссийских санкций ударит не только по российской, но и по целому ряду западных экономик (в том числе и по американской экономике), а также по доходам населения. Из-за последнего, в свою очередь, могут еще больше усилиться негативные настроения против США со стороны рядовых россиян.



Кроме того, вероятно, также оказало влияние обновление депутатского корпуса в американском парламенте после выборов - даже среди вновь избранных конгрессменов-демократов сейчас нет единого мнения по антироссийским санкциям.



Наконец, лоббистские усилия бизнеса в американских властных кругах против ужесточения санкционного режима в отношении российской экономики тоже, вероятно, получили определенный эффект.



Действительно, если посмотреть на интересы западных компаний в России, то они весьма обширны. Один только торговый оборот Евросоюза с Россией в прошлом году достиг 300 млрд евро (не считая торговлю услугами), подчеркивает аналитик.



Взаимный объем накопленных инвестиций также исчисляется сотнями миллиардов евро. При этом, место западных компаний на российских рынках постепенно занимают китайские конкуренты - в 2018 году торговый оборот между Россией и КНР впервые в истории превысил $100 млрд. Кроме того, у США до введения санкций были планы по значительному наращиванию торговли с Россией (сейчас взаимный торговый оборот не превышает и $30 млрд. в год). Учитывая все эти факторы, очевидно, новые люди в американском истеблишменте решили, что экономические интересы перевешивают геополитические.



К тому же, самим США в долгосрочной перспективе эти санкции невыгодны - от них может значительно упасть доверие к основным американским финансово-экономическим институтам (в первую очередь, к доллару и долларовым активам и платежным системам). Немаловажную роль играет также возможный окончательный подрыв общественного мнения в самой России в отношении Соединенных Штатов.



В случае, если эта новость получит продолжение и новые санкции действительно если не отменят, то хотя бы смягчат, российские активы могут получить всплеск спроса со стороны инвесторов-нерезидентов. Это касается широкого спектра российских активов - от рынка рублевого долга (в первую очередь в сегменте ОФЗ), до рынка акций и ГДР (АДР). Рубль в этом случае имеет все шансы укрепиться на 9-10% против основных валют в ближайшие месяцы, а фондовый индексы обновить многомесячные максимумы (в случае с индексом МосБиржи - обновить очередной исторический максимум). Спросом будут пользоваться акции банков и нефтегазовых компаний, а также акции компаний, чьи бумаги торгуются на западных биржах (АФК Система, МТС, Яндекс, TCS Group и др.).



"AK&M" от 08.04.2019