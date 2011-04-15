Динамика цен на нефть в I квартале носила последовательно повышательный характер

Динамика цен на нефть в I квартале 2019 года носила последовательно повышательный характер. Цены на нефть отыгрывали затяжное падение, наблюдавшееся с октября до конца 2018 года. К началу апреля цена нефти марки Brent отыграла более половины потерь, закрепившись выше $65 за баррель, а 4 апреля превысила психологический рубеж в $70. На динамику цены нефти последних трёх месяцев существенное влияние оказывала сделка ОПЕК+, а также введение санкций против экспорта из Ирана и Венесуэлы, некоторая неустойчивость спроса и сокращение общего объема коммерческих запасов нефти в США. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом нефтегазодобыче и нефтепереработке.



В I квартале 2019 года Россия повысила добычу нефти и газового конденсата на 3.5% до 139.19 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. К концу марта РФ вышла на требуемые объёмы сокращения добычи в рамках международного соглашения ОПЕК+ - 225 тыс. баррелей в сутки к среднему уровню октября 2018 года - и намерена сохранить этот уровень в апреле. По прогнозу экспертов МЭА, добыча нефти в России может вернуться к росту во второй половине этого года, если сделка ОПЕК+ не будет продлена, сообщается в бюллетене.



Добыча газа в РФ в I квартале выросла на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 197.04 млрд куб. м. Российские энергокомпании рассчитывают и в дальнейшем увеличивать его добычу. В частности, Газпром 20 марта запустил новый крупный проект по освоению и обустройству на полуострове Ямал Харасавэйского газового месторождения с разведанными запасами 2 трлн куб. м газа. В планах компании - к 2030 году добывать на Ямале 310-360 млрд куб. м газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2".



В бюллетене освещается тема принятия Правительством РФ решения продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на II квартал 2019 года. Документ предусматривает снижение условных внутренних цен в формуле демпфирующего механизма: на бензин - до 51 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо - до 46 тыс. руб. за тонну. В начале апреля это соглашение было подписано, однако впоследствии правительство намерено уйти от ручного регулирования топливного рынка.



Среди тем бюллетеня - внесение в Конгресс США нового законопроекта о санкциях против российской энергетики. Он включает запрет на инвестиции в российскую энергетику как для американцев, так и для иностранных граждан. Кроме того, администрация США должна будет заблокировать активы и операции в американской юрисдикции любого иностранного физического или юридического лица, которое осуществляет новые инвестиции в энергетический сектор России (вторичные санкции).



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1318.



"AK&M" от 08.04.2019