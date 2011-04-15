Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 9 апреля 2019 года.



НЕФТЯНИКОВ ТОЛКАЮТ НА ОТХОДНЫЙ ПУТЬ

КОМПАНИИ ПРОСЯТ НЕ ЗАБИРАТЬ У НИХ ОТРАБОТАННЫЕ ТРУБЫ



Как стало известно "Ъ", крупнейшие российские нефтяники недовольны тем, что больше не могут использовать бывшие в употреблении трубы, поскольку Росприроднадзор считает их отходами. Руководители компаний пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву, что это лишает их возможности продать б/у трубы или использовать их для строительства, а необходимость длительного получения лицензий на обращение с отходами грозит авариями на нефтепроводах. Интересанты инициативы - производители труб и крупные переработчики, в том числе "Транслом", который связывают с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, - напротив, считают ее способом построить "честный рынок". Аналитики оценивают этот рынок в десятки миллиардов рублей в год.





ГОЛОСУЙ СЕТЬЮ

КАК ПРЕДЛОЖЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫБОРЫ В СТОЛИЦЕ



Как стало известно "Ъ", Мосгоризбирком (МГИК) разработал проект столичного закона о дистанционном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму (МГД) и собирает отзывы на него. Он предполагает, что на выборах 8 сентября москвичи смогут голосовать с компьютера, либо "с иного электронного устройства". МГИК также "может установить дополнительные способы подтверждения личности избирателя". Проект федерального закона, который позволит провести в Москве эксперимент по дистанционному голосованию, пока профильным комитетом Госдумы к первому чтению не рекомендован.





ИНОСТРАННЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕ ЖДУТ

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ РАТИФИЦИРОВАТЬ ПРОТОКОЛ О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ С ОГОВОРКАМИ





Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. При этом Россия оставляет за собой право не принимать статьи 16, 17 и 19 протокола, которые касаются проведения следственных действий иностранными следователями и условий проведения негласных расследований. Эксперт по международному праву, доцент Высшей школы экономики Глеб Богуш отметил, что РФ до сих пор отказывается ратифицировать Европейскую конвенции о киберпреступности именно из-за наличия в ней положений о трансграничном доступе к информационным ресурсам государства. В Госдуме назвали проект "большим шагом вперед".





ENEL НЕДОСЧИТАЕТСЯ АКЦИОНЕРОВ

ИНВЕСТФОНД MACQUARIE МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ "ЭНЕЛ РОССИЯ"



По данным "Ъ", австралийский инвестфонд Macquarie намерен до конца года продать 6,3% в энергокомпании "Энел Россия", подконтрольной итальянской Enel. На рынке это решение связывают с общим намерением фонда уйти из России. Аналитики оценивают стоимость актива в 3 млрд руб. Несмотря на то что рыночная стоимость пакета с 2012 года упала в два раза, акции "Энел Россия" имеют одну из наиболее высоких доходностей в российской энергетике, поэтому могут быть интересны большому кругу инвесторов, считают аналитики.





"ЗВЕЗДА" ВЫХОДИТ НА ЛЕД

ВЕРФЬ ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ НА АРКТИЧЕСКИЙ СПГ-ТАНКЕР С "СОВКОМФЛОТОМ"





Как стало известно "Ъ", "Совкомфлот" и верфь "Звезда" заключили контракт на строительство пилотного газовоза Arc7 для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ" НОВАТЭКа. Судно должно быть сдано в 2022 году и обязано пройти ледовые испытания не позднее апреля 2023 года. НОВАТЭК зафрахтует газовоз на 25 лет. Эксперты полагают, что в условиях тесной кооперации "Звезды" с корейцами, а также наличия у НОВАТЭКа 15 газовозов Arc7 проекта "Ямал СПГ" риски для компании из-за потенциального срыва сроков сдачи танкера минимальны.





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"AK&M" от 08.04.2019