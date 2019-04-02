ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 9 апреля, в размере 73.3617 руб. против 73.4392 руб. на 6 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



06.04.19 - 73.4392 руб.

05.04.19 - 73.4223 руб.

04.04.19 - 73.1725 руб.

03.04.19 - 73.3162 руб.

02.04.19 - 73.4967 руб.























































"AK&M" от 09.04.2019