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09/04/2019
12:20

Банк России передал СРО полномочия по аккредитации программ инвестиционного консультирования

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА) получили от Банка России полномочия по обязательной аккредитации программ, с помощью которых клиентам предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Согласно переданным полномочиям, НАУФОР и СРО НФА будут принимать решения об аккредитации программ, отказе в аккредитации или о ее отзыве в случае выявления несоответствия функционирования аккредитованной программы описанному механизму ее работы или в случае выявления в документах, поданных для аккредитации, недостоверных сведений.

В конце 2018 года вступил в силу закон об инвестиционных советниках, согласно которому осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют определенным критериям и, самое главное, включены в специальный реестр Банка России. Инвестиционные советники, которые используют программы автоконсультирования или программы автоследования для предоставления рекомендаций, обязаны аккредитовать эти программы.



"AK&M" от 09.04.2019
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