Рост нефтяных цен продолжается. Новая торговая неделя во фьючерсах Brent и WTI началась с роста и обновления максимальных значений с ноября прошлого года. После преодоления уровня $70 с технической точки зрения по Brent открылся потенциал для движения к целевым ориентирам $72.5-72.7. Уже около этих уровней восходящий тренд вполне может остановиться на фоне накопленной перекупленности. Об этом говорится в комментарии начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Василия Карпунина.



Темпы роста ближайших фьючерсов по-прежнему заметно выше, чем у контрактов с поставкой через 12-18 месяцев. То есть, размер бэквордации увеличивается на фоне проведения операций хеджирования крупными участниками, которые заранее продают дальние фьючерсы, фиксируя для себя высокие цены на нефть.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что ОПЕК по-прежнему сфокусирована на сокращении запасов нефти, которые пока "слишком высоки" и превышают средний уровень за пять лет на 70-80 млн баррелей. По сути это означает, что картель пока продолжит сдерживать объемы добычи, не допуская перепроизводства. И именно Саудовская Аравия является главным игроком, которые обеспечивает исполнение сделки ОПЕК+



Сегодня определенную поддержку котировкам нефти оказывают и события в Ливии, где происходит новый военный конфликт. Страна добывает около 1.1 млн б/с, что на первый взгляд не очень много (1.1% в мире), но для влияния на цены этого достаточно, так как рынок нефти остается крайне неэластичным. То есть любые незначительные изменения в объемах добычи сильно сказываются на котировках.



Совокупный рост с начала года по Brent составляет более 30%. В общем и целом этому способствует как действия стран ОПЕК+, продолжающих сокращать предложение нефти в течение 4 месяцев подряд, так и оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, свою положительную роль играет и фактор смягчения риторики ключевых мировых ЦБ (ФРС и ЕЦБ) в отношении денежно-кредитной политики, а также ожидания ужесточения санкций в отношении крупных нефтяных экспортеров, Ирана и Венесуэлы.



Между тем можно отметить бросающуюся в глаза закономерность: чем выше поднимаются цены на нефть, тем больше появляется разговоров о том, что сделка ОПЕК+ может быть не продлена в прежнем формате. Окончательного решения естественно пока нет и это вопрос продолжительной дискуссии. Все будет как раз зависеть от конкретного уровня цен в июне. Если они будут выше $75 за баррель Brent, то шансы на изменение формата соглашения ОПЕК+ в пользу небольшого увеличения квот резко вырастут.























"AK&M" от 09.04.2019