Рубль уверенно открывает новую рабочую неделю укреплением на 0.9% против доллара и на 0.4% против евро. Поддержкой для рубля выступают цены на нефть, преодолевшие отметку в $71 за баррель впервые с ноября 2018 года. Кроме того, опасения инвесторов относительно санкций, вероятно, несколько ослабли после публикации Bloomberg сообщений о том, что в Конгрессе США нет консенсуса по поводу конкретных санкционных мер в отношении России, так как они могут иметь последствия и для американской экономики. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Смягчение санкционной риторики может сформировать пространство для укрепления рубля за счёт дополнительного спроса на российские финансовые инструменты. Стабилизация инфляции вблизи годовых максимумов и ожидания перехода ЦБ к снижению ставки во второй половине года повышают привлекательность государственных и корпоративных облигаций.



Показательным с точки зрения оценки аппетита к российским активам будет предстоящий в среду аукцион Минфина по размещению ОФЗ.





"AK&M" от 09.04.2019