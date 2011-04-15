Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/04/2019
11:18

Рубль уверенно открывает новую рабочую неделю укреплением на 0.9% против доллара и на 0.4% против евро

Рубль уверенно открывает новую рабочую неделю укреплением на 0.9% против доллара и на 0.4% против евро. Поддержкой для рубля выступают цены на нефть, преодолевшие отметку в $71 за баррель впервые с ноября 2018 года. Кроме того, опасения инвесторов относительно санкций, вероятно, несколько ослабли после публикации Bloomberg сообщений о том, что в Конгрессе США нет консенсуса по поводу конкретных санкционных мер в отношении России, так как они могут иметь последствия и для американской экономики. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Смягчение санкционной риторики может сформировать пространство для укрепления рубля за счёт дополнительного спроса на российские финансовые инструменты. Стабилизация инфляции вблизи годовых максимумов и ожидания перехода ЦБ к снижению ставки во второй половине года повышают привлекательность государственных и корпоративных облигаций.

Показательным с точки зрения оценки аппетита к российским активам будет предстоящий в среду аукцион Минфина по размещению ОФЗ.


"AK&M" от 09.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100