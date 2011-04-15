Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/04/2019
12:54

Macquarie может выйти из компании "Энел Россия"

Австралийский инвестфонд Macquarie намерен до конца года продать 6.3% в энергокомпании "Энел Россия", подконтрольной итальянской Enel. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Сообщается, что Macquarie хочет выйти из консорциума PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19.03% в "Энел Россия" (56.43% у итальянской Enel).

В консорциум помимо Macquarie входят РФПИ и ближневосточный инвестфонд AGC Equity Partners (у сторон по 33.3%). Последний, как говорит один из собеседников "Ъ", также может рассматривать возможность выхода из актива. Ещё 8.23% в "Энел Россия" принадлежат Prosperity Capital Management Александра Браниса.

ПАО "Энел Россия" (ранее - ОАО "Энел ОГК-5", ИНН 6671156423) входит в Группу Enel. Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". 7 июля 2009 года решением годового собрания акционеров Общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия". 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".

Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по РСБУ в первом полугодии 2018 года снизилась на 23.15% до 2.327 млрд руб. с 3.028 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка уменьшилась на 2.2% до 34.052 млрд руб. с 34.82 млрд руб., прибыль от продаж - на 9.54% до 4.893 млрд руб. с 5.409 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 21.43% до 2.973 млрд руб. с 3.784 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" за 2018 год по МСФО упала на 9.9% до 7.699 млрд руб. с 8.544 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.5% до 73.265 млрд руб. с 47.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 2.9% до 17.225 млрд руб. с 17.732 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100