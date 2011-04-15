Macquarie может выйти из компании "Энел Россия"

Австралийский инвестфонд Macquarie намерен до конца года продать 6.3% в энергокомпании "Энел Россия", подконтрольной итальянской Enel. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Сообщается, что Macquarie хочет выйти из консорциума PFR Partners Fund I Limited, который владеет 19.03% в "Энел Россия" (56.43% у итальянской Enel).



В консорциум помимо Macquarie входят РФПИ и ближневосточный инвестфонд AGC Equity Partners (у сторон по 33.3%). Последний, как говорит один из собеседников "Ъ", также может рассматривать возможность выхода из актива. Ещё 8.23% в "Энел Россия" принадлежат Prosperity Capital Management Александра Браниса.



ПАО "Энел Россия" (ранее - ОАО "Энел ОГК-5", ИНН 6671156423) входит в Группу Enel. Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". 7 июля 2009 года решением годового собрания акционеров Общество переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия". 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по РСБУ в первом полугодии 2018 года снизилась на 23.15% до 2.327 млрд руб. с 3.028 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка уменьшилась на 2.2% до 34.052 млрд руб. с 34.82 млрд руб., прибыль от продаж - на 9.54% до 4.893 млрд руб. с 5.409 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 21.43% до 2.973 млрд руб. с 3.784 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" за 2018 год по МСФО упала на 9.9% до 7.699 млрд руб. с 8.544 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.5% до 73.265 млрд руб. с 47.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 2.9% до 17.225 млрд руб. с 17.732 млрд руб.







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