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09/04/2019
13:08

Металлоинвест инвестирует 1 млрд руб. в развитие Курской области

Компания "Металлоинвест" подписала программу мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2019 год в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Администрациями Курской области и города Железногорска. Об этом говорится в сообщении компании.

Общий объём инвестиций по программе составит более 2 млрд руб. Вклад компании "Металлоинвест" составит более 1 млрд руб., Администрации Курской области - 942 млн руб., Администрации Железногорска - около 100 млн руб.

Документ подписали врио губернатора Курской области Роман Старовойт, генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев и заместитель главы Администрации Железногорска Игорь Андреев.

В рамках СЭП 2019 года принята масштабная программа по реконструкции и ремонту автодорог в Железногорске, на которую Администрация Курской области выделила 100 млн руб. Будут заменены устаревшие лифты в многоэтажных домах. Будет строиться школа в микрорайоне 13.

АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.

100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).

Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО в 2018 году выросла на 17.1% по сравнению с годом ранее и составила $1.647 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 38.4% до $2.934 млрд. Выручка выросла на 15.3% до $7.187 млрд.


"AK&M" от 09.04.2019
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