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09/04/2019
13:15

Pegas Fly запускает рейс по маршруту Москва-Гуанчжоу

Авиакомпания Pegas Fly запускает рейс по маршруту Москва-Гуанчжоу. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Полёты будут выполняться из международного аэропорта "Шереметьево" каждую субботу начиная с 20 апреля 2019 года на авиалайнерах Boeing 767-300, в двухклассной компоновке бизнес и экономического класса.

Рейсы будут вылетать из Москвы в 12:10 и прилетать в Гуанчжоу на следующий день в 02:40. Обратные рейсы вылетают в 04:40 по воскресеньям с прилетом в "Шереметьево" в 09:25 по местному времени.

ООО Авиакомпания "Икар" - российская авиакомпания, созданная в 1993 году, в настоящее время базируется в Красноярске. Парк авиакомпании состоит из Boeing 767-300ER (шесть ВС), Boeing 737-800NG (четыре ВС) и Embraer ERJ 190-100 (шесть ВС). С 2015 года выполняет полёты под коммерческим наименованием Pegas Fly.


"AK&M" от 09.04.2019
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