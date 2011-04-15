Авиакомпания Pegas Fly запускает рейс по маршруту Москва-Гуанчжоу. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Полёты будут выполняться из международного аэропорта "Шереметьево" каждую субботу начиная с 20 апреля 2019 года на авиалайнерах Boeing 767-300, в двухклассной компоновке бизнес и экономического класса.



Рейсы будут вылетать из Москвы в 12:10 и прилетать в Гуанчжоу на следующий день в 02:40. Обратные рейсы вылетают в 04:40 по воскресеньям с прилетом в "Шереметьево" в 09:25 по местному времени.



ООО Авиакомпания "Икар" - российская авиакомпания, созданная в 1993 году, в настоящее время базируется в Красноярске. Парк авиакомпании состоит из Boeing 767-300ER (шесть ВС), Boeing 737-800NG (четыре ВС) и Embraer ERJ 190-100 (шесть ВС). С 2015 года выполняет полёты под коммерческим наименованием Pegas Fly.





"AK&M" от 09.04.2019