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09/04/2019
13:32

Госдума приняла по втором чтении проект поправок в КоАП, вводящий для спортсменов штраф до 50 тыс. руб. за использование допинга

Госдума приняла по втором чтении проект поправок в КоАП, вводящий для спортсменов штраф до 50 тыс. руб. за использование допинга. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Такая же санкция будет грозить им за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.

Сейчас за нарушение установленных законодательством требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним установлена ответственность только для тренеров, специалистов по спортивной медицине или других специалистов в области физкультуры и спорта.

За использование в отношении спортсмена допинга независимо от его согласия либо за содействие в использовании спортсменом или в отношении него допинга, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, им грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет.


"AK&M" от 09.04.2019
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