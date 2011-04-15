Rail Cargo открывает транзитный коридор из Китая в Венгрию через Украину

Логистический оператор Rail Cargo Logistics - RUS объявил об открытии транзитного "южного коридора" из Китая в Венгрию через территории Казахстана, России и Украины с возможностью доставки груза в Австрию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию и другие страны южной Европы. Об этом говорится в сообщении компании.



Предпосылками для запуска нового маршрута стали потребность рынка в расширении географии поставок в страны южной Европы и загруженность основного погранперехода Брест-Малашевичи в связи с большим объемом грузопотока со стороны Белоруссии и Калининграда, а также периодическими ремонтными работами на погранпереходе.



Первый тестовый поезд, в составе которого 41 сорокафутовый контейнер c товарами народного потребления, был отправлен 27 марта из столицы провинции Шэньси - Сиань - и прибыл на терминал в Будапешт 7 апреля. Транзитное время составило 10 суток.



Новый маршрут проходит через пограничные переходы: Алашанькоу (Китай) - Достык (Казахстан), Суземка (Россия) - Зерново (Украина), Батево (Закарпатская обл.) - Эперешке (Венгрия).



Сервис реализуется совместно с партнёром - транспортно-логистической компанией АО "KTZ Express", которая предоставляет подвижной состав и отвечает за перевозку груза по территории Казахстана. Вторая отправка поезда запланирована на 12 апреля, с мая 2019 года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу.



Rail Cargo Logistics - RUS (ООО "Рейл Карго Логистикс - РУС") - логистический оператор, работающий на российском рынке с 2003 года. Входит в Rail Cargo Group (дочерняя компания австрийских железных дорог - ОBB). Компания оказывает полный спектр логистических услуг: ускоренную железнодорожную перевозку, перевалку грузов, доставку от "двери до двери" с обеспечением полной сохранности грузов.



Rail Cargo Logistics - RUS организует одиночные отправки, перевозки в составе группы вагонов или в составе поезда, в том числе контейнерного. Компания предлагает клиентам индивидуальные логистические решения, обладая штатом сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Шанхае, а также благодаря представительствам Rail Cargo Group в 16 странах Европы и широкой международной сети партнеров. Ежегодно Компания перевозит около 1 млн т грузов по железной дороге через территорию СНГ.



АО "KTZ Express" - мультимодальная транспортно-логистическая компания, 100% акционером является АО "НК "КТЖ". Компания оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг во всех видах сообщений, интегрирует перевозки железнодорожным, морским, авиа и автотранспортом, с использованием портовой и аэропортовой инфраструктуры, сети складов и терминалов. KTZ Express предлагает на внутреннем и международном рынке контрактную логистику, обеспечивает доставку грузов и организацию логистических цепей поставок "от двери до двери".



"AK&M" от 09.04.2019