Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/04/2019
13:35

Rail Cargo открывает транзитный коридор из Китая в Венгрию через Украину

Логистический оператор Rail Cargo Logistics - RUS объявил об открытии транзитного "южного коридора" из Китая в Венгрию через территории Казахстана, России и Украины с возможностью доставки груза в Австрию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию и другие страны южной Европы. Об этом говорится в сообщении компании.

Предпосылками для запуска нового маршрута стали потребность рынка в расширении географии поставок в страны южной Европы и загруженность основного погранперехода Брест-Малашевичи в связи с большим объемом грузопотока со стороны Белоруссии и Калининграда, а также периодическими ремонтными работами на погранпереходе.

Первый тестовый поезд, в составе которого 41 сорокафутовый контейнер c товарами народного потребления, был отправлен 27 марта из столицы провинции Шэньси - Сиань - и прибыл на терминал в Будапешт 7 апреля. Транзитное время составило 10 суток.

Новый маршрут проходит через пограничные переходы: Алашанькоу (Китай) - Достык (Казахстан), Суземка (Россия) - Зерново (Украина), Батево (Закарпатская обл.) - Эперешке (Венгрия).

Сервис реализуется совместно с партнёром - транспортно-логистической компанией АО "KTZ Express", которая предоставляет подвижной состав и отвечает за перевозку груза по территории Казахстана. Вторая отправка поезда запланирована на 12 апреля, с мая 2019 года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу.

Rail Cargo Logistics - RUS (ООО "Рейл Карго Логистикс - РУС") - логистический оператор, работающий на российском рынке с 2003 года. Входит в Rail Cargo Group (дочерняя компания австрийских железных дорог - ОBB). Компания оказывает полный спектр логистических услуг: ускоренную железнодорожную перевозку, перевалку грузов, доставку от "двери до двери" с обеспечением полной сохранности грузов.

Rail Cargo Logistics - RUS организует одиночные отправки, перевозки в составе группы вагонов или в составе поезда, в том числе контейнерного. Компания предлагает клиентам индивидуальные логистические решения, обладая штатом сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Шанхае, а также благодаря представительствам Rail Cargo Group в 16 странах Европы и широкой международной сети партнеров. Ежегодно Компания перевозит около 1 млн т грузов по железной дороге через территорию СНГ.

АО "KTZ Express" - мультимодальная транспортно-логистическая компания, 100% акционером является АО "НК "КТЖ". Компания оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг во всех видах сообщений, интегрирует перевозки железнодорожным, морским, авиа и автотранспортом, с использованием портовой и аэропортовой инфраструктуры, сети складов и терминалов. KTZ Express предлагает на внутреннем и международном рынке контрактную логистику, обеспечивает доставку грузов и организацию логистических цепей поставок "от двери до двери".

"AK&M" от 09.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100