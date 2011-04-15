Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 апреля

Банк России установил на 10 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.3023

1 Азербайджанский манат 38.1825

100 Армянских драмов 13.3011

1 Белорусский рубль 30.4373

1 Болгарский лев 37.3266

1 Бразильский реал 16.8299

100 Венгерских форинтов 22.7422

1000 Вон Республики Корея 56.7782

10 Гонконгских долларов 82.5832

10 Датских крон 97.8011

1 Доллар США 64.7766

1 Евро 72.9708

100 Индийских рупий 93.1100

100 Казахстанских тенге 17.0442

1 Канадский доллар 48.6969

100 Киргизских сомов 92.5512

10 Китайских юаней 96.4957

10 Молдавских леев 37.0682

1 Новый туркменский манат 18.5341

10 Норвежских крон 75.8686

1 Польский злотый 17.0303

1 Румынский лей 15.3656

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.8866

1 Сингапурский доллар 47.8657

10 Таджикских сомони 68.6920

1 Турецкая лира 11.4106

10000 Узбекских сумов 76.6690

10 Украинских гривен 24.2165

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.7084

10 Чешских крон 28.4945

10 Шведских крон 70.0454

1 Швейцарский франк 64.8609

10 Южноафриканских рэндов 46.0617

100 Японских иен 58.2183

"AK&M" от 09.04.2019