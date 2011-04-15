Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 апреля

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Банк России установил на 10 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.3023
1 Азербайджанский манат 38.1825
100 Армянских драмов 13.3011
1 Белорусский рубль 30.4373
1 Болгарский лев 37.3266
1 Бразильский реал 16.8299
100 Венгерских форинтов 22.7422
1000 Вон Республики Корея 56.7782
10 Гонконгских долларов 82.5832
10 Датских крон 97.8011
1 Доллар США 64.7766
1 Евро 72.9708
100 Индийских рупий 93.1100
100 Казахстанских тенге 17.0442
1 Канадский доллар 48.6969
100 Киргизских сомов 92.5512
10 Китайских юаней 96.4957
10 Молдавских леев 37.0682
1 Новый туркменский манат 18.5341
10 Норвежских крон 75.8686
1 Польский злотый 17.0303
1 Румынский лей 15.3656
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.8866
1 Сингапурский доллар 47.8657
10 Таджикских сомони 68.6920
1 Турецкая лира 11.4106
10000 Узбекских сумов 76.6690
10 Украинских гривен 24.2165
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.7084
10 Чешских крон 28.4945
10 Шведских крон 70.0454
1 Швейцарский франк 64.8609
10 Южноафриканских рэндов 46.0617
100 Японских иен 58.2183
"AK&M" от 09.04.2019