Банк России на 10 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 39 копеек до 72.9708 руб., курс доллара США - более чем на 57 копеек до 64.7766 руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России на 10 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 39 копеек до 72.9708 руб. с 73.3617 руб., курс доллара США - более чем на 57 копеек до 64.7766 руб. с 65.3498 руб. 9 апреля.
Стоимость бивалютной корзины на 10 апреля уменьшилась более чем на 49 копеек (-0.71%) до 68.4640 руб. с 68.9552 руб. 9 апреля.
"AK&M" от 09.04.2019