Банк России на 10 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 39 копеек до 72.9708 руб., курс доллара США - более чем на 57 копеек до 64.7766 руб.

Банк России на 10 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 39 копеек до 72.9708 руб. с 73.3617 руб., курс доллара США - более чем на 57 копеек до 64.7766 руб. с 65.3498 руб. 9 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 10 апреля уменьшилась более чем на 49 копеек (-0.71%) до 68.4640 руб. с 68.9552 руб. 9 апреля.







"AK&M" от 09.04.2019