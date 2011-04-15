Сборы Ингосстраха на Дальнем Востоке за 2018 год составили 1.6 млрд руб.

Объём премии, собранный филиалами Ингосстраха в Дальневосточном региональном центре за 2018 год, составил 1.6 млрд руб., что на 8% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.1 млрд руб. (прирост 15%), в том числе сборы по личному страхованию – 91.2 млн руб. (прирост 47%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 687.5 млн руб. (прирост 9%), страхованию ответственности – 282.3 млн руб. (прирост 22%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 541.8 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 12.7 млн руб. (прирост 85%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 31.8 млн руб. (прирост 89%).



Выплаты филиалов Ингосстраха в Дальневосточном региональном центре за 2018 год составили 574.7 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 9.4 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 158.5 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 50.1 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 354 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 2.7 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Дальневосточном региональном центре стали АВТОКАСКО, ДМС, страхование водного транспорта.



"Дальневосточный региональный центр продолжает демонстрировать уверенные темпы развития – мы последовательно расширяем как направление корпоративного бизнеса, так и страхование в розничном сегменте. Так, например, сборы филиалов по АВТОКАСКО увеличились на 24.2% при росте рынка на 16.7%, по страхованию имущества физлиц – на 21.5% при росте рынка на уровне 6.8%. Такие показатели говорят о доверии наших клиентов, а также являются результатом согласованной работы сотрудников филиалов и партнёров", – комментирует директор Дальневосточного регионального центра Ингосстраха Татьяна Межуева.



Напомним, что в зону ответственности Дальневосточного регионального центра входят филиалы Ингосстраха, расположенные в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 09.04.2019