ЦБ объявил учётную цену золота на 10 апреля - 2711.25 руб./г против 2725.26 руб./г на 9 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 10 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2711.25 руб./грамм
Серебро: - 31.77 руб./грамм
Платина: - 1882.68 руб./грамм
Палладий: - 2901.08 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
03.04 04.04 05.04 06.04 09.04
Золото 2709.54 2706.51 2712.81 2710.41 2725.26
Серебро 31.63 31.77 31.68 31.95 31.81
Платина 1780.82 1801.76 1852.50 1909.42 1914.05
Палладий 2951.20 2998.04 2953.09 2815.77 2907.84