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09/04/2019
15:37

ЦБ выявил признаки вывода активов из ВостСибтранскомбанка

Временная администрация по управлению АО "ВостСибтранскомбанк" (Иркутск) установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее выведенных активов. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

ВостСибтранскомбанк заключал договоры уступки прав требований, осуществления кредитования заёмщиков, имевших сомнительную платёжеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед кредитной организацией.

ЦБ направил в Арбитражный суд Иркутской области о признании банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 29 апреля 2019 года.

Кроме того, регулятор направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами ВостСибтранскомбанка.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ВостСибтранскомбанка 19 октября 2018 года. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 305-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 09.04.2019
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