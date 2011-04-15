Orkla покупает поставщика хлебобулочных изделий в Швеции

Через свою 100% дочернюю компанию Orkla Food Ingredients AS, Orkla заключила соглашение о покупке Zeelandia Sweden AB, поставщика маргарина, растительных масел и хлебобулочных ингредиентов на шведский рынок. Об этом говорится в сообщении компании.



Zeelandia Sweden AB работает на рынке Швеции и экспортирует в Финляндию, Прибалтику и Норвегию. После сделки название компании будет изменено на Credin Sverige AB, и компания станет частью Credin Group.



Zeelandia Sweden AB в настоящее время принадлежит голландской компании Koninklijke Zeelandia Groep B. V., которая была основана в 1900 году семьей Доелеман.



Orkla - ведущий поставщик марочной продукции и концептуальных решений на продуктовые рынки Скандинавии, стран Балтии и отдельные рынке в Центральной Европе и Индии. Компания имеет листинг на фондовой бирже Осло.





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