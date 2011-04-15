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09/04/2019
15:48

"Газпром нефть" внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике

"Газпром нефть" запустила первую в мире цифровую систему управления арктической логистикой. Об этом говорится в сообщении компании.

Инновационный проект "Капитан" реализован для обеспечения круглогодичного бесперебойного вывоза всего объема добываемой нефти сортов ARCO и Novy Port и повышения эффективности управления логистикой. Система, разработанная специалистами "Газпром нефти", работает в трех режимах: долгосрочное и оперативное планирование, диспетчеризация арктического флота и аналитика с использованием искусственного интеллекта.

Аналитическая система использует такие потоки информации, как объемы суточной добычи на Новопортовском и Приразломном месторождениях "Газпром нефти" и объемы накопления нефти в нефтехранилищах, местоположение и параметры движения судов, данные о ледовой обстановке на маршрутах, графиках приливов и отливов, погодных условиях, возможность формирования новых стандартных для рынка партий поставок сырья. Внедрение системы позволило значительно сократить сроки планирования и согласования операций по отгрузке нефти и оптимизировать транспортные издержки.

Функционал системы позволяет в режиме реального времени вести комплексный анализ эффективности эксплуатации флота, оценивая скорость движения на маршруте, расход топлива, объем загрузки судов. "Капитан" осуществляет онлайн-мониторинг местоположения и параметров движения судов, грузовых операций, маршрутов и ледокольных проводок. Ежедневно система обрабатывает около 7 тыс. входных параметров и выдает оптимальные логистические решения, просчитывая более 1 млн возможных вариантов и оперативно реагируя на возможные отклонения. Система самостоятельно формирует оптимальный график использования танкерного и ледокольного флота, отгрузок с терминалов и плавучего нефтехранилища и синхронизирует все звенья цепочки поставок. Ее функционал позволяет оперативно формировать график отгрузок нефти с горизонтом до трех лет, что обеспечивает возможность оптимизации состава фрахтуемого и собственного флота компании.

Задача новой системы - безопасно управлять логистикой в Арктике и обеспечивать вывоз всего объема добываемой нефти с минимальными затратами. Она круглосуточно отслеживает параметры доступности месторождений и нефтехранилищ компании с учетом прогноза погодных условий, включая данные по ледовой обстановке - это позволяет при необходимости оперативно корректировать логистику арктического флота "Газпром нефти". Кроме того, возможности работы системы в предиктивном режиме за счет накопленных исторических данных позволяют прогнозировать потенциальные ограничения, которые могут возникнуть на пути движения судов, и предлагать более оптимальные и безопасные маршруты.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", за 2018 год по МСФО выросла на 48.7% до 376.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос на 45.1% по сравнению с предыдущим годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2.5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб. Выручка составила 2.489 трлн руб., увеличившись на 28.7%.

"AK&M" от 09.04.2019
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