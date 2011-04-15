В Госдуму внесён законопроект, освобождающий от НДФЛ во время ипотечных каникул

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, освобождающий граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул". Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



Поправка разработана в связи с подготовкой к рассмотрению Госдумой во втором чтении законопроекта об ипотечных каникулах.



"В ходе дополнительной экспертизы законопроекта после его принятия в первом чтении было установлено, что предоставление заёмщику "ипотечных каникул" повлечёт за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным использованием денежными средствами. […] Обращаем внимание, что уплата заёмщиком в период "ипотечных каникул" НДФЛ не соответствует концепции поручения президента РФ от 20 февраля 2019 года о внесении изменений в законодательство, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул", в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей, очевидно, включая и налоговые", - отмечается в пояснительной записке.



Исходя из действующей редакции Налогового кодекса РФ доходы заёмщика, полученные им в ходе "ипотечных каникул" в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%. В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нём налоговых органов, и заёмщиками.





"AK&M" от 09.04.2019