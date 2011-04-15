Средний чек россиян за неделю уменьшился на 1.1%

На первой неделе апреля (1-7 апреля) повседневные расходы среднестатистических российских семей оказались немного ниже, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Так, на 14-й неделе года в среднем потребители потратили 4.28 тыс. руб., что на 0.4% меньше, чем за предыдущую неделю. Однако уже вторую неделю подряд совокупные повседневные траты оказываются выше, чем на аналогичных неделях прошлого года.



Номинальный годовой рост расходов на прошедшей неделе составил 2.4%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, Индекс недельных расходов вырос на 46%.



Средний чек составил в 526 руб., уменьшившись за неделю на 1.1% и увеличившись на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно медианных значений 2012 года средний чек минувшей недели оказался больше на 64%.





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