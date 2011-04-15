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09/04/2019
18:19

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий МФО выдавать займы под залог жилья

В Госдуму внесён законопроект, устанавливающий запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения. Среди авторов инициативы - председатель ГД Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предоставляет МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегирует право на проведение идентификации кредитным организациям, а также предоставляет возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.

Это необходимо, чтобы пресечь мошенничество, в том числе получение займов неустановленными лицами с использованием чужих паспортных данных, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект повышает требование к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн руб. Сейчас он составляет 10 тыс. руб.

Минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора-физлица, в соответствии с законопроектом, увеличивается в два раза до 3 млн руб.


"AK&M" от 09.04.2019
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