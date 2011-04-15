Повтор! Чистый отток капитала из РФ в I квартале вырос в 1.6 раза

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Чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2019 года вырос в 1.6 раза до $25.2 млрд. Об этом свидетельствует информация Банка России.
Сальдо финансовых операций частного сектора (отток капитала) сформировано наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств.
"AK&M" от 09.04.2019