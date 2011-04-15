В Италии пройдёт забастовка железнодорожного оператора Trenord

В Италии (Ломбардия) пройдёт забастовка железнодорожного оператора Trenord. Об этом ДСКЦ МИД РФ сообщил в своём Твиттере.



В этой связи 12 апреля 2019 года с 09:00 до 17:00 по местному времени ожидаются сбои в движении пригородных поездов, а также в направлении Миланского аэропорта Мальпенса (MXP).





"AK&M" от 10.04.2019