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В Греции на острове Крит объявлено чрезвычайное положение ввиду проливных дождей и наводнений. Об этом ДСКЦ МИД РФ сообщил в своём Твиттере.
Сообщается о повреждениях инфраструктуры; возможны перебои в электроснабжении; ограничение движения транспорта.
Данных о пострадавших россиянах нет.
"AK&M" от 10.04.2019