В Греции на острове Крит объявлено чрезвычайное положение ввиду проливных дождей и наводнений. Об этом ДСКЦ МИД РФ сообщил в своём Твиттере.



Сообщается о повреждениях инфраструктуры; возможны перебои в электроснабжении; ограничение движения транспорта.



Данных о пострадавших россиянах нет.



"AK&M" от 10.04.2019