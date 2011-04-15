Группа инвесторов "Ленты" хочет остановить сделку с Севергрупп

Группа акционеров "Ленты" направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании "Севергрупп" Алексея Мордашова и рассмотреть предложение "Ленты". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



"Есть ощущение, что это [продажа "Ленты" Севергрупп] большая ошибка, и если "Магнит" хочет заплатить больше, то правление должно открыть официальный процесс торгов", - сказал один из неназванных источников.



Напомним, 2 апреля 2019 года Севергрупп сообщила о достижении договоренности о покупке 34.44% у TPG Group и 7.4% ценных бумаг "Ленты" у Европейского банка реконструкции и развития. Структура Алексея Мордашова планирует приобрести акции по цене $3.6 за расписку (всего около $739 млн).



"Магнит" заявил, что несколько раз предлагал выкупить 100% сети по цене выше, чем пообещала Севергрупп, но крупные акционеры "Ленты" отдали предпочтение менее выгодному предложению.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за 2018 год снизилась на 11.1% и составила 11.8 млрд руб. против 13.3 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.2% до 413.6 млрд руб. с 365.2 млрд руб., при этом розничная выручка увеличилась на 13.6% до 392.1 млрд руб. с 345 млрд руб., а оптовая выручка - на 6%. Скорректированный показатель EBITDA составил 36.2 млрд руб., что на 2% выше показателя за 2017 год (35.5 млрд руб.), рентабельность - 8.8%. В 2018 году было открыто в общей сложности 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 379, в том числе 244 гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1467482 кв. м.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.04.2019