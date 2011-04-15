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10/04/2019
12:02

На юго-востоке Москвы сняты ограничения движения транспорта

Ограничения движения транспорта на юго-востоке Москвы сняты. Об этом сообщила столичная мэрия.

Прежняя схема восстановлена в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино. Снова доступны парковки, также отменены временные перекрытия и убраны блоки, обособляющие выделенные полосы.

Движение ограничивали из-за закрытия восьми станций Таганско-Краснопресненской линии метро - "Волгоградского проспекта", "Текстильщиков", "Кузьминок", "Рязанского проспекта", "Выхина", "Лермонтовского проспекта", "Жулебина" и "Котельников". Они возобновили работу раньше заявленного срока - 9 апреля в 14:00.

Станции закрывали в связи с проходкой тоннеля строящейся Некрасовской линии. После завершения строительства ветки горожанам будут доступны восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". На станции "Нижегородская" можно будет сделать пересадку на Большую кольцевую линию и МЦК, а на станции "Косино" - на Таганско-Краснопресненскую линию.

"AK&M" от 10.04.2019
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