"Уральские авиалинии" ввели допрейсы в Барселону из Москвы на майские праздники

"Уральские авиалинии" вводят дополнительные рейсы по маршруту Москва-Барселона на период майских праздников. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Рейсы У6-845/846 будут выполнены 6 и 10 мая 2019 года.

Напомним, что рейсы в Барселону из московского аэропорта "Домодедово" выполняются четыре раза в неделю на комфортабельных лайнерах производства европейского концерна Airbus, а с 27 мая - ежедневно.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.





"AK&M" от 10.04.2019