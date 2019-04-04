ЦБ РФ установил официальный курс евро на 11 апреля в размере 72.9460 руб. против 72.9708 руб. на 10 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



10.04.19 - 72.9708 руб.

09.04.19 - 73.3617 руб.

06.04.19 - 73.4392 руб.

05.04.19 - 73.4223 руб.

04.04.19 - 73.1725 руб.



























































"AK&M" от 10.04.2019