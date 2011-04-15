Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 апреля

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Банк России установил на 11 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.2742
1 Азербайджанский манат 38.1593
100 Армянских драмов 13.3314
1 Белорусский рубль 30.5005
1 Болгарский лев 37.2889
1 Бразильский реал 16.8158
100 Венгерских форинтов 22.6616
1000 Вон Республики Корея 56.8095
10 Гонконгских долларов 82.5731
10 Датских крон 97.7049
1 Доллар США 64.7373
1 Евро 72.9460
100 Индийских рупий 93.5632
100 Казахстанских тенге 17.0797
1 Канадский доллар 48.5906
100 Киргизских сомов 92.4885
10 Китайских юаней 96.3783
10 Молдавских леев 36.9400
1 Новый туркменский манат 18.5228
10 Норвежских крон 75.9658
1 Польский злотый 17.0231
1 Румынский лей 15.3170
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.9544
1 Сингапурский доллар 47.8437
10 Таджикских сомони 68.6504
1 Турецкая лира 11.3626
10000 Узбекских сумов 76.9674
10 Украинских гривен 24.2045
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.6246
10 Чешских крон 28.4660
10 Шведских крон 69.8865
1 Швейцарский франк 64.6856
10 Южноафриканских рэндов 46.1470
100 Японских иен 58.2458
"AK&M" от 10.04.2019