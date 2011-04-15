Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 апреля

Банк России установил на 11 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.2742

1 Азербайджанский манат 38.1593

100 Армянских драмов 13.3314

1 Белорусский рубль 30.5005

1 Болгарский лев 37.2889

1 Бразильский реал 16.8158

100 Венгерских форинтов 22.6616

1000 Вон Республики Корея 56.8095

10 Гонконгских долларов 82.5731

10 Датских крон 97.7049

1 Доллар США 64.7373

1 Евро 72.9460

100 Индийских рупий 93.5632

100 Казахстанских тенге 17.0797

1 Канадский доллар 48.5906

100 Киргизских сомов 92.4885

10 Китайских юаней 96.3783

10 Молдавских леев 36.9400

1 Новый туркменский манат 18.5228

10 Норвежских крон 75.9658

1 Польский злотый 17.0231

1 Румынский лей 15.3170

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.9544

1 Сингапурский доллар 47.8437

10 Таджикских сомони 68.6504

1 Турецкая лира 11.3626

10000 Узбекских сумов 76.9674

10 Украинских гривен 24.2045

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.6246

10 Чешских крон 28.4660

10 Шведских крон 69.8865

1 Швейцарский франк 64.6856

10 Южноафриканских рэндов 46.1470

100 Японских иен 58.2458

"AK&M" от 10.04.2019