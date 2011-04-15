Банк России на 11 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 2 копейки до 72.9460 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 64.7373 руб.

Банк России на 11 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 2 копейки до 72.9460 руб. с 72.9708 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 64.7373 руб. с 64.7766 руб. 10 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 11 апреля уменьшилась более чем на 3 копейки (-0.05%) до 68.4312 руб. с 68.4640 руб. 10 апреля.







"AK&M" от 10.04.2019