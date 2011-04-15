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10/04/2019
13:41

АЛРОСА разместила еврооблигации на $500 млн

АЛРОСА завершила размещение еврооблигаций в сумме $500 млн на срок 5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Облигации выпущены "АЛРОСА Файненс С.А." под гарантию ПАО АК "АЛРОСА". Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля, ставка купона установлена в размере 4.65% годовых.

Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения. 29% выпуска было выкуплено инвесторами из Великобритании, 19% - из континентальной Европы, 18% - из России, 17% - из США, 11% - из Швейцарии и 6% - инвесторами из других стран. Облигациям был присвоен рейтинг инвестиционного уровня BBB- агентством Fitch и BBB- агентством S&P.

Средства, вырученные в результате размещения, будут использованы на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций Группы АЛРОСА, а также общекорпоративные цели, включая рефинансирование части существующей банковской задолженности. Одновременно с размещением нового выпуска АЛРОСА объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году (годовой купон - 7.75%) в сумме $400 млн, цена выкупа облигаций установлена на уровне 106.75% от номинала. Таким образом, в ноябре 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается $494 млн.

По результатам рефинансирования АЛРОСе удалось сократить стоимость долгового капитала и почти в 2 раза увеличить средний срок погашения портфеля кредитов и займов.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.

Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.

"AK&M" от 10.04.2019
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