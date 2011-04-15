Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о госзакупках в сфере культуры

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в сфере культуры. Об этом говорится в материалах ГД.



Закон позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Также даст возможность театрам, музеям, концертным организациям не обосновывать цену контракта, если речь идет о закупке уникального произведения, уникальных ценностей, произведения того или иного конкретного автора, а также позволит увеличить сумму на разовые единовременные закупки у единственного поставщика с 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб., годовом объёме - до 30 млн руб.



Кроме того, закон позволит заключать контракт на закупку с конкретным производителем музыкальных инструментов, услуг по их обслуживанию и ремонту, на изготовление и поставку оборудования и материалов, используемых для создания сценических эффектов (в том числе аудиовизуальных эффектов).



При этом из обязанностей заказчика будет исключено требование указания персональных данных при размещении контрактов с артистами, режиссерами, художниками, композиторами в единой информационной системе.



"AK&M" от 10.04.2019