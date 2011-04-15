Госдума в третьем чтении приняла закон о порядке предоставления квоты добычи крабов

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон, который устанавливает порядок предоставления нового вида квоты добычи крабов в инвестиционных целях, ее закрепления и распределения. Об этом говорится в сообщении ГД.



Указанная квота вводится в отношении определенных видов краба в отдельных районах его вылова в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Общий допустимый улов, распределяемый применительно к квоте, согласно законопроекту, определяется в размере 50% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов.



Как пояснял ранее председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, слова которого приводятся в сообщении, речь идет о том, "чтобы навести порядок, сделать справедливой отрасль вылова краба". "На сегодняшний день эта отрасль представляет собой следующее: 60 млрд руб. ежегодного оборота, рентабельность бизнеса доходит до 100%, при этом вся отрасль принадлежит десяти бенефициарам, а государство всего в год получает 388 млн руб. за пользование этим ресурсом, то есть менее 1%".



Закон, прежде всего, даст средства в бюджет. "84 млрд руб. заложено в государственный бюджет по проведению этих аукционов, более 40 млрд руб. поступит уже в этом году, причем эти средства будут использованы, прежде всего, на строительство нового научного российского флота", - уточнял Н.Николаев. Кроме того, средства будут направлены на обеспечение Росрыбоохраны, на борьбу с браконьерством и другие задачи, осуществление которых необходимо для развития рыбохозяйственного комплекса.



Закон даст возможность участвовать в этом рынке новым игрокам, которые будут нести на себе обязательства - победители аукционов будут обязаны строить определенные объекты, прежде всего, суда. Инвестиционный объект должен быть реализован в срок не более пяти лет с даты заключения договора о предоставлении доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях. При этом если обязательство не будет выполнено в установленный срок, то автоматически будет приостанавливаться разрешение на добычу биоресурса.



Аукционы должны проходить только в электронном виде. К ним будут допущены только те компании, которые зарегистрированы в регионах, прилегающих к бассейну, где вылавливаются непосредственно крабы. Таким образом, сохранятся налоговые поступления в бюджет регионов от всех компаний, которые получают прибыль и занимаются добычей краба.



"AK&M" от 10.04.2019