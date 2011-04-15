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10/04/2019
14:44

Мираторг запустил в Курской области предприятие по промышленной переработке сельхозживотных

АПХ "Мираторг" запустил в Курской области предприятие по промышленной переработке сельхозживотных. Инвестиции в реализацию проекта превысили 4.8 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Предприятие по промышленной переработке сельхозживотных расположено в Пристенском районе Курской области. Мощность завода позволит выпускать до 33 тыс. т продукции в год. Здесь планируется производить порядка 100 наименований продукции - лакомства, корма для кошек и собак класса премиум и суперпремиум, рецептуры которых разрабатываются с учетом особенностей кормления различных групп животных, их пород и возраста.

Базовое сырье на предприятие поставляется с собственных животноводческих площадок холдинга, что позволяет полностью проследить все этапы производства - "от поля до поставки в розничную сеть".

Отметим, что совокупный объем инвестиций Мираторга в агропромышленный сектор Курской области составляет 25 млрд руб.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).


"AK&M" от 10.04.2019
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