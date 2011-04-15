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10/04/2019
15:51

В Рязанской области открылся крупный молочный комплекс

В Пителинском районе Рязанской области открылся крупный молочный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Мощность животноводческого комплекса на 2.8 тыс. голов дойного стада составляет 80 т молока в сутки. Запуск предприятия позволил создать в регионе 90 новых рабочих мест.

В ходе открытия предприятия мероприятия министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, что в текущем году Рязанская область сможет увеличить поставки продукции АПК на зарубежные рынки на 28% до $33.2 млн. При этом к 2024 году этот показатель планируется довести до уровня $94.1 млн.


"AK&M" от 10.04.2019
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