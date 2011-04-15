Газпром увеличил экспорт газа во Францию на 58%. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Франции в РФ Сильви Берманн.



Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа. Было отмечено, что Франция является одним из ключевых рынков Газпрома в Европе. За пять лет объем экспорта в страну вырос на 58% и в 2018 году достиг 12.9 млрд куб. м.



Отдельное внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта "Северный поток - 2". Отмечено, что к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб - 40% от общей протяжённости газопровода.



В 2018 году Газпром поставил во Францию 12.9 млрд куб. м газа - на 5.4% больше чем в 2017 году (12.3 млрд куб. м).



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 10.04.2019