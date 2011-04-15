Роснефть открыла навигацию на Волге

ПАО "НК "Роснефть" приступило к речным перевозкам нефтеналивных грузов в навигационную кампанию 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Старт навигации-2019 в Саратове дал баржебуксирный состав (баржа "Деметра" с буксиром "Гелиос") судоходной компании "Прайм Шиппинг" (входит в Группу НК "Роснефть"), который доставит 4.2 тыс. т нефтяного топлива в порт Кавказ для дальнейшей отправки на экспорт.



Первая партия нефтепродуктов была отгружена с Саратовского НПЗ. В течение апреля планируется начать отгрузку продукции с терминалов Самарской группы НПЗ на Волге и Уфимских НПЗ на реке Белая.



Речная транспортировка позволяет повысить эффективность реализации продукции НПЗ Компании.



Для вывоза нефтепродуктов по внутренним водным путям АО "Роснефтефлот" (100% дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") ежегодно привлекает флот, включающий более чем 150 нефтеналивных танкеров класса река-море и баржебуксирных составов.



В 2018 году речной флот, которым оперирует Компания, перевез порядка 5 млн тонн нефтепродуктов различных видов на экспорт и для нужд бункеровки с НПЗ компании, находящихся в Самарской области, в Саратове и Башкирии.



АО "Роснефтефлот" - профильное 100%-е дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", реализующее проекты в области морской логистики, осуществляющее деятельность в интересах Роснефти по морскому фрахтованию и портовому обеспечению, реализации судостроительных проектов и управлению морским и речным флотом.



ООО "Прайм Шиппинг" оперирует современным речным флотом, состоящим из 18 речных танкеров и 5 баржебуксирных составов.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1 млрд с $24 млрд.



"AK&M" от 10.04.2019