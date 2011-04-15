В России с 30 апреля возобновятся перевозки по "единому" билету в Крым

В России с 30 апреля 2019 года возобновятся перевозки по "единому" билету в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.



Так, начались продажи "единых" билетов (самолет+автобус) с пересадкой в международном аэропорту Анапы (Витязево) в Крым и обратном направлении в рамках проекта Fly&Bus, также реализуемого в аэропорту Симферополя.



Перевозки будут осуществляться в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.



Оформить авиационный и автобусный билет в одном заказе можно в авиакассах и самостоятельно на сайтах сервисов путешествий Туту.ру, OZON.travel, Bilet.aero. Билет на автобус также можно будет приобрести по прилете в Анапу при предъявлении авиабилета. Стоимость автобусной части "единого" билета из аэропорта Анапы в Керчь составляет 600 руб., в Феодосию - 800 руб., Судак - 900 руб., Симферополь - 1 тыс. руб., в Евпаторию, Севастополь и Ялту - 1.2 тыс. руб.



Интермодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются Единой транспортной дирекцией с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города и санатории Крыма. В курортном сезоне 2018 года в рамках проекта Fly&Bus с пересадкой в аэропортах Симферополя и Анапы было перевезено 69.686 тыс. пассажиров.



Напомним, что с 20 апреля начнутся интермодальные перевозки через аэропорт Симферополя, с 30 апреля - через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара. Продажа "единых" билетов с железнодорожной составляющей открыта 30 января 2019 года (на 10 апреля оформлено 31.719 тыс. билетов, из них в Крым - 22.399 тыс., из Крыма - 9.32 тыс. билетов).



"AK&M" от 10.04.2019