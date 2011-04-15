ЦБ объявил учётную цену золота на 11 апреля - 2715.75 руб./г против 2711.25 руб./г на 10 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 11 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2715.75 руб./грамм
Серебро: - 31.73 руб./грамм
Платина: - 1854.48 руб./грамм
Палладий: - 2884.75 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
04.04 05.04 06.04 09.04 10.04
Золото 2706.51 2712.81 2710.41 2725.26 2711.25
Серебро 31.77 31.68 31.95 31.81 31.77
Платина 1801.76 1852.50 1909.42 1914.05 1882.68
Палладий 2998.04 2953.09 2815.77 2907.84 2901.08