Инфляция за неделю, со 2 по 8 апреля, была нулевой

Инфляция за неделю, со 2 по 8 апреля 2019 года, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и была нулевой. Об этом сообщил Росстат.



Инфляция с начала года составила 1.8%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.4%, муку пшеничную - на 0.4%, молоко стерилизованное, сметану, макаронные изделия и вермишель - на 0.3%, рыбу мороженую, масло сливочное, творог жирный, сыры, хлеб ржаной, печенье и чай - на 0.2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на капусту белокочанную - 5.4%, помидоры - 4.4%, морковь - 3%, лук репчатый - 1.3%.



Одновременно цены на мясо кур снизились на 0.6%, свинину - на 0.3%, яйца куриные - на 0.2%. Огурцы стали дешевле на 5.9%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.2%.



"AK&M" от 10.04.2019