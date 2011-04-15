АЛРОСА за I квартал реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1.004 млрд

АЛРОСА в январе-марте 2019 года продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1.004 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.



Стоимость реализованного алмазного сырья составила $987.9 млн, бриллиантов - $16.3 млн.



В марте текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $377.1 млн, что на $31.5 млн, или на 9% больше, чем месяцем ранее. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $369.2 млн (против $340.6 млн в феврале 2019 года), бриллиантов - $8 млн (против $5 млн месяцем ранее).



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 10.04.2019